شيرين وصابر الرباعي في ليلة رأس السنة سويا!

جهينة نيوز

تستعد النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلة ليلة رأس السنة 2019 مع النجم التونسي صابر الرباعي.

واختار الثنائي حفل وداع عام 2018 واستقبال العام الجديد حسب مجلة لها في فندق "جراند نايل تاور" في القاهرة ومن المنتظر أن تشهد الحفلة حضوراً جماهيرياً ضخماً من جمهور النجمين الكبيرين.

وتسعى الشركة المنظمة لهذه الحفلة لدعم السياحة المصرية لتكون هذه الحفلة بمثابة قمة فنية بامتياز حيث سيتم بناء ديكور خاص على سطح مياه نيل القاهرة الساحر في مكان الحفلة يستوعب أكثر من ثلاثة آلاف مدعو، مع عمل شاشة عرض عملاقة بحجم واجهة فندق "المريديان" القديم، لعرض فعاليات الحدث الضخم لحظة بلحظة، ليتابعه الجمهور في محيط مكان الحفل.