جيستيليا حلاق تطلق من إيطاليا رسالة سلام باسم أطفال سورية إلى العالم

جهينة نيوز

حملت الطفلة جيستيليا حلاق رسالة سلام باسم أطفال سورية إلى العالم فملأ صوتها المحمل بالحب والأصالة فضاء التلفزيون الإيطالي لتؤكد أن صوت الفرح ونغمة الحياة أقوى من ضجيج الحرب والدمار.

واستطاعت الطفلة حلاق أن تؤكد حضورها المميز عندما حلت ضيفة شرف على حفل ختام مهرجان أغاني الأطفال “تزيكينو دورو” في إيطاليا بدورته الـ 61 لتؤدي أغنية “لاتيررا لونا .. يا أطفال العالم” باللغتين العربية والإيطالية والتي أدتها سابقا الفنانة هالة الصباغ وهي في سن العاشرة قبل عشرين عاما وهي من كلمات الشاعر عيسى أيوب وألحان الموسيقار سهيل عرفة وتتغنى بعالم يسود فيه المحبة والسلام.

المسؤولة عن الكورال التابع لكنيسة اللاتين في حلب ومرافقة الطفلة حلاق في الرحلة ريما مستراح أكدت لـ سانا أن إدارة البرنامج تواصلت مع الكورال التابع للكنيسة لاختيار طفلة من هذه المدينة تحمل رسالة سلام من سورية إلى أطفال العالم.

وبينت مستراح أن إدارة الكورال اختارت الطفلة جيستيليا لأنها ابنة المركز وتتمتع بصوت جميل وحضور مميز حيث قرأت خلال البرنامج رسالة باسم أطفال سورية تطالب فيها بوقف الحروب واحلال السلام في العالم وقالت: إن كل طفل من حقه أن يعيش بسلام وأمان.

الشعبية التي تتمتع بها أغنية “يا أطفال العالم” بحسب مستراح ساعدت الطفلة جيستيليا على أن تنشر من خلالها حالة من الفرح وقدمت صورة جميلة عن أطفال سورية بعيدا عن الحرب ونموذجا لقدرتهم على الحياة وصنع الفرح رغم كل الظروف.

والطفلة جيستيليا حلاق مواليد 2008 من مدينة حلب تدربت على الغناء ضمن كورال الأطفال في كنيسة اللاتين وتتابع حاليا دراسة العزف على البيانو وتم اختيارها للمشاركة في إطار دعم مركز “الانطونيانو” الإيطالي المنظم للمهرجان لمشروع “خبر” الذي يديره الآباء الفرنسيسكان في حلب لتقديم العون للفئات المحتاجة.

ويعد مهرجان تزيكينو دورو من أعرق وأهم المهرجانات الغنائية لأغاني الأطفال على التلفزيون الإيطالي ويقدمه هذا العام فرنشيسكا فيالديني والثنائي الكوميدي جيجي وروس وتضم لجنة تحكيم الحلقة المدير الفني للبرنامج كارلو كونتي والمغنية كريستينا دافينا والممثلة ميكايلا راماتسوتي والمغنية بيانكا أتستية وسيصوت على الأغاني الـ 12 المشاركة إضافة إلى الجمهور الإيطالي لجنة تحكيم خاصة مؤلفة من مجموعة من أطفال مدينة حلب.

يذكر أن الأغنية الشهيرة “لاتيررا لونا .. يا أطفال العالم” كانت أدتها الفنانة الصباغ وحازت بها المرتبة الأولى خلال دورة المهرجان الـ 41 عام 1998 لتكون أول طفلة عربية تحرز الجائزة في تاريخه قبل أن تعود “جيستيليا” لأدائها بعد عقدين من الزمن.