الذهب يتجاوز ذروة 3 أسابيع مع هبوط الدولار

جهينة نيوز

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع بفعل تراجع الدولار حيث يتجدد طلب المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد الهدنة التي توصلت إليها الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا نحو 0.7 بالمئة إلى 1230.78 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1231.34 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1235.2 دولار للأوقية.

وقال هاريش ف. مدير أبحاث سوق السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية ”الدولار نزل عن مستوياته المرتفعة، مما يدعم الذهب“ مضيفا أن السوق ستظل تراقب نوايا الولايات المتحدة والصين عن كثب.

رويترز