كيف تزيد من عملية الأيض؟

جهينة نيوز

تختلف عملية حرق الجسم للسعرات الحرارية بين فرد وآخر. ويميل الرجال إلى حرق سعرات حرارية أكثر من النساء، حتى أثناء الراحة. وبالنسبة إلى معظم الناس، إن عملية الأيض تبدأ بالتدني بعد سن الأربعين. وعلى الرغم من أنه لا يمكن للفرد التحكم في عمره أو جنسه أو جيناته، ذكر موقع "ويب مد" 10 طرق لتحسين عملية الأيض.

يحرق الجسم السعرات الحرارية باستمرار، حتى عندما لايفعل شيئًا. يرتفع معدل الأيض عند الأشخاص الذين يملكون العضلات. فكل رطل من العضلات يستخدم حوالي 6 سعرات حرارية في اليوم فقط للحفاظ على نفسه، في حين أن كل رطل من الدهون يحرق 2 سعرات حرارية يومياً. هذه المعادلة الصغيرة يمكن أن ترفع من معدل الأيض المتوسط.

قد لا تقوم التمارين الرياضية ببناء عضلات كبيرة، ولكنها يمكن أن تزيد من عملية الأيض في ساعات ما بعد التمرين. فتوفر التمرينات عالية الكثافة ارتفاعًا أكبر في عملية حرق الدهون من التدريبات المنخفضة أو المتوسطة الكثافة. وللحصول على فوائد سريعة، جرّب فئة أكثر كثافة في صالة الألعاب الرياضية أو قم بجولات قصيرة من الركض أثناء المشي العادي

وللماء دور كبير في عملية الايض فيحتاج جسمك للماء لمعالجة السعرات الحرارية. إذا كنت تعاني من الجفاف ولو قليلاً، فقد يبطئ معدل الأيض لديك. أظهرت إحدى الدراسات، أن الأشخاص الذين شربوا ثمانية أكوابأ وأكثر من الماء يومياً حرقوا سعرات حرارية أكثر من أولئك الذين شربوا أربعة أكواب. ومن أجل الحفاظ على رطوبة جسمك، اشرب كوبًا من الماء أو مشروبات غير محلاة قبل كل وجبة طعام ووجبة خفيفة تتضمن الفواكه والخضروات الطازجة، والتي تحتوي على الماء بشكل طبيعي، بدلا من البسكويت أو رقائق البطاطا.