‏‏سواريز صفقة ميلان القادمة في حال فشل صفقة فابريغاس

جهينة نيوز

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن عزم إدارة فريق ميلان التعاقد مع دينيس سواريز متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني في حالة فشل التعاقد مع سيسك فابريغاس.

وارتبط اسم الإسباني سيسك فابريغاس متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنكليزي الحالي بالانتقال للعب في صفوف ميلان في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسينتهي عقد سيسك فابريغاس مع فريقه اللندني تشيلسي في الصيف المقبل، ولن يجدد عقده مع النادي الإنكليزي، ليفتح بذلك الباب أمام تعاقد ميلان معه بشكل مجاني.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن إدارة ميلان ترغب في التعاقد مع اللاعب الإسباني في يناير كانون الثاني المقبل، ولكن المشكلة هي أن إدارة البلوز ترغب في 12 مليون يورو تقريبًا للاستغناء عن فابريغاس في منتصف هذا الموسم.

ولذلك إذا لم ينجح ميلان في التعاقد مع فابريغاس بمبلغ أقل في شهر يناير كانون الثاني المقبل، سينتظر للصيف القادم حتى يتعاقد معه بشكل مجاني.

وأكمل الموقع أن في هذه الحالة، سيتجه مسؤولو ميلان للتعاقد مع دينيس سواريز متوسط ميدان فريق برشلونة صاحب الـ 24 عامًا، ليكون صفقة الروسونيري القادمة بخط الوسط.

وذكر الموقع أن دينيس سواريز يعيش أيامًا عصيبة في صفوف برشلونة، حيث شارك في مباراتين فقط حتى الآن في هذا الموسم، ومن المتوقع رحيله في الشتاء، لذلك سيكون اللاعب الإسباني هدف ميلان في الفترة المقبلة.

موقع سبورت 360