الكرملين يعلق على "اغتيال خاشقجي" وعلاقة بوتين وابن سلمان

الإثنين, 3 كانون الأول 2018 الساعة 12:05 | سياسة, عالمي

الكرملين يعلق على

جهينة نيوز

قال المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف إن "الكرملين" وصف لقاء الرئيس فلاديمير بوتين وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان خلال قمة العشرين بأنه بناء ومفيد.

وأعلن بيسكوف أن موسكو تلاحظ استعداد الرياض للمشاركة في التحقيق باغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وقال بيسكوف للصحفيين: "الجانب الروسي لديه علاقته بالسعودية.. ونحن نلاحظ استعداد السعوديين للتحقيق".

وقال متحدث الكرملين ردا على سؤال عن العلاقات بين بوتين وولي العهد السعودي: "العلاقات الشخصية الجيدة أساس التعاون الثنائي الفعال".


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