قطر تنسحب من منظمة أوبك

الإثنين, 3 كانون الأول 2018 الساعة 11:20 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

قطر تنسحب من منظمة أوبك

جهينة نيوز

أعلنت قطر الإثنين أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2019، بحسب ما أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده ترى أن من المهم التركيز على السلعة الأولية التي تبيعها، في إشارة للغاز الطبيعي، لكنه شدد على أن الدوحة "ستواصل الالتزام بجميع التعهدات مثل أي دولة خارج أوبك".

واعتبر الكعبي أن تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط في أوبك "محدود"، لكنه قال إن قرار الانسحاب من أوبك "لم يكن سهلا"، خصوصا وأنها ظلت عضوا في المنظمة طوال 57 عاما.

وشدد الوزير على أن انسحاب قطر من المنظمة يرجع لأسباب فنية واستراتيجية، و"ليس لأسباب سياسية" على حد قوله.


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