أبناء النجوم ينهون خلافا دام لسنوات طويلة

جهينة نيوز

نشر الفنان محمد إمام نجل عادل إمام صورة له مع كريم عبد العزيز نجل محمود عبدالعزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وكتب تعليقاً عليها :"هوجان .. رمضان 2019 إن شاء الله" ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبي النجمين وكذلك محبي والديهما محمود عبد العزيز وعادل إمام.

وبهذا التعاون يكون محمد وكريم قد أنهيا خلافا دام لسنوات بين والديهما تبارى خلاله النجمان على خطف الأدوار من بعضهما البعض ووصل الأمر بينهما إلى خصام طويل لم ينته حتى وفاة محمود عبد العزيز.

وكانت الصحف قد نشرت في فترة الثمانينيات عن خلافات طويلة بين عبد العزيز وإمام خصوصاً على دور مسلسل "رأفت الهجان" الذي كان معروضاً على عادل إمام في البداية. لكن ذهب لمحمود عبد العزيز وبحسب تصريحات من الناقد طارق الشناوي فإن دور محمود عبد العزيز كان في البداية معروض على عادل إمام أيضاً لكنه رفضه. فكان من نصيب زميله وكاد الصراع بينهما أن ينتهي بعد ترشيح كل منهما للمشاركة في بطولة فيلم "حسن ومرقص". لكن عبد العزيز انسحب اعتراضاً على اسم المؤلف يوسف معاطي مطالباً بتغييره. فرفض الزعيم الفكرة وذهب الدور للنجم العالمي عمر الشريف.