روما يبتعد عن المراكز الأوروبية بتعادله مع إنترناسيونالي

جهينة نيوز

تعادل فريق روما مع ضيفه إنترناسيونالي بنتيجة 2-2 في مباراة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ليلة أمس الأحد، لكن النتيجة لم تساعد الفريقين كثيرا.

وأهدر انترناسيونالي فرصة التقدم على نابولي وتقاسما النقاط في الصراع على المركز الثاني، قبل أن يلعب نابولي ضد أتلانتا اليوم الاثنين.

ويظل روما بعيدا عن المراكز الأوروبية محتلا المركز السابع، بعد أن حقق فوزا واحدا في آخر ست مباريات بالدوري.

وافتتح كيتا بالدي التسجيل للفريق القادم من ميلانو ثم تعادل روما بتسديدة قوية من جينجيز أوندر في بداية الشوط الثاني، وبعد ربع ساعة تقدم ماورو إيكاردي من ضربة رأس بعد ركلة ركنية، ثم نال روما ركلة جزاء بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد عقب لمسة يد على مارسيلو بروزوفيتش ونفذ الكسندر كولاروف الركلة بنجاح.

ويبتعد إنترناسيونالي بفارق 11 نقطة عن المتصدر يوفنتوس، قبل مواجهتهما في تورينو يوم الجمعة.