"فساتين ذكية" لمواجهة التحرش!

جهينة نيوز

تمكنت فساتين تفاعلية من كشف مدى المضايقات التي تعرضت لها الفتيات اللواتي ارتدينها خلال حفل في البرازيل.

وارتدت ثلاث سيدات الفساتين المجهزة بشكل خاص، والتي تم تزويدها بأجهزة استشعار لتسجيل عدد المرات التي يتم فيها تعرض النساء لـ "اللمس غير المرغوب"، وتم اختبارها خلال إحدى الحفلات.

وتم إرسال المعلومات في الوقت الحقيقي باستخدام شبكة واي فاي، حتى يتمكن الفريق من تتبع المضايقات أثناء حدوثها.

وكشف الخبراء أن النساء تعرضن للمس غير المرغوب أكثر من 157 مرة في غضون ثلاث ساعات و47 دقيقة، أي ما يعادل نحو 40 مرة في الساعة.

وأطلقت حملة تحمل شعار "فستان من أجل الاحترام"، من قبل شركة المشروبات العالمية "شويبس" ووكالة الإعلان "Ogilvy"، وكان مشروع الفساتين الذكية جزءا من هذه الحملة التي تم تصويرها في البرازيل.

وتظهر لقطات الفيديو كيف يقترب رجال كثر من النساء الثلاث ويقومون بلمسهن بشكل غير لائق أثناء محاولاتهم الحديث معهن.

وبعد ذلك عرضت اللقطات على بعض الرجال في النادي، وأعربوا عن صدمتهم وشعورهم بالحرج، وقد أثار الفيديو ردة فعل قوية لدى آلاف النساء بعد نشره على الإنترنت.

وتقول الحملة أن 86% من النساء في البرازيل تعرضن للمضايقة في النوادي الليلية، كما صرحت أربعة من كل 10 نساء من الدولة الأمريكية الجنوبية بأنهن تعرضن للتحرش الجنسي خلال التواجد في وسائل النقل العام أو المدرسة أو العمل.

المصدر: ميرور