50 مليار ليرة أضرار الطرق والجسور

جهينة نيوز

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ياسر حيدر الانتهاء من صيانة عدد كبير من الطرق التي خربتها المجموعات الإرهابية والتي استدعى إعادة تأهيلها لإعادة نسغ الحياة إلى المناطق المحررة وتمكين المواطنين من العودة إلى قراهم.

وبين حيدر في تصريح خاص لــ«الوطن» أن نسبة الإنجاز الفعلية بلغت 127 بالمئة من الاعتماد النهائي للمشاريع الطرقية للعام الحالي، مشيراً إلى أن المؤسسة أبرمت خلال الفترة الماضية132عقداً منها 118عقد للصيانة موزعة 78عقد صيانة (دورية- جارية- أعمال النظافة) بقيمة 13.4 مليار ل. س و25عقداً لإصلاح التخريب الناجمة عن الأعمال الإرهابية تمولها من لجنة إعادة الإعمار بقيمة 7.8 مليارات ل. س. و15عقداً لتغطية الآثار الناجمة عن الحمولات الزائدة بقيمة 3.8 مليارات ل. س. و8 عقود إنشاء بقيمة 5 مليارات ل. س منها عقدا تنفيذ تحويلة دريكيش.

وعن الأعمال المنجزة من هذه العقود بين حيدر أن قيمة أعمال الصيانة المنجزة وفق الأسعار العقدية نحو 24.8 مليار ل. س، وشملت هذه الأعمال أهم المحاور منها صيانة طرق مطار دمشق الدولي وصيانة طريق دمشق- بيروت، وطريق دمشق- حمص مدخل دمشق الشمالي- من البانوراما حتى مفرق الدوير، وطريق دمشق- المحل الشمالي طريق جنود الأسد، وطريق الزبداني- بلودان، وطرق حمص- حماة من عقدة الصوامع حتى الرستن، وصيانة طريق حلب- الرقة اعتباراً من عقدة المطار حتى مسكنة، ويتم حالياً صيانة طريق دمشق- درعا معبر نصيب- الحدود الأردنية وطريق حلب- تل الضمان (مرحلتين).

أما بالنسبة لإنشاء طرق جديدة فأوضح المدير العام أن قيمة الأعمال المنجزة في مشاريع الإنشاء وفق الأسعار العقدية حوالي10مليارات ل. س، وهذه المشاريع هي مشروع إعادة تأهيل طريق طرطوس- دريكيش بطول حوالي27كم، بلغت نسبة إنجازه نحو 50.6 بالمئة، وإنشاء تحويلة الدريكيش خارج التجمعات السكينة والمخططات التنظيمية بطول 6 كم بلغت نسبة الإنجاز 11 بالمئة ومشروع تطوير طريق حمص– مصياف وهناك مشروع تطوير طريق حمص- السلمية، وتطوير طرق حماة- السلمية بدءاً من عقدة جسر السلمية عن طريق دمشق- حلب (من جهة حماة) وحى مدخل السلمية، حالياً قيد تنفيذ المرحلة الأولى بطول12/كم، بلغت نسبة الإنجاز 45 بالمئة. ومشروع نفق خربة غازي على أوتستراد دمشق- حمص يقع المشروع عند النقطة الكيلومترية10على أوتستراد حمص- طرطوس اعتباراً من عقدة المصفاة، ومشروع نفق الشيخ منصور على أوتستراد كسب- اللاذقية.

وعن المشاريع التي أنجزت بشكل كامل خلال الفترة الماضية قال حيدر: هناك عدد من المشاريع منها مشروع تحويلة الحفة باللاذقية لإخراج المرور العابر المتجه لمحافظة حماة وتأمين مرور السيارات التي تقصد الاصطياف إلى صلنفة إلى خارج النطاق التنظيمي لمدينة الحفة.

ومشروع تعريض طريق دمشق – حمص القديم من المدينة الصناعية حتى مفرق القطيفة، ويهدف المشروع إلى تعريض الطريق المخصص للشاحنات من مدينة عدرا العمالية وحتى عقدة القطيفة لاستيعاب الغزارة المرورية وتخفيف الضغط المروري على الأتستراد، وكذلك تم إنهاء متحلق جبلة الشرقي الذي يتألف من اتجاهين منفصلين للمرور، ومشروع عقدة شمسين على أوتوستراد دمشق- حمص.

وأشار إلى البدء بتنفيذ مشاريع في المرحلة القادمة من مشاريع قيد التعاقد على تنفيذها، منها وصلة طريق الساحل الغاب مع أوتوستراد طرطوس- اللاذقية بطول4.6 كم مع تنفيذ عقدي الزهيريات ورأس العين، وعقدتي يبرود والقطيفة على أوتستراد دمشق- حمص، والتحويلات المرورية لمعبري (لاهثة ومتونة) على أوتوستراد دمشق- السويداء.

وفي مجال تحسين المواصفات والسلامة المرورية قامت المؤسسة بأعمال الدهان الطرقي للطرق التالية أوتستراد طرطوس- اللاذقية. الطرق المركزية بطرطوس وطريق مطار دمشق الدولي وطريق دمشق- بيروت.

كذلك تم تصنيع وتركيب الإشارات الطرقية حيث بلغ عدد الشارات المصنعة 20525 شارة وتركيب 15843 شارة في جميع المحاور الطرقية.

ولفت المدير إلى أن الأضرار التي لحقت شبكة الطرق والجسور والمنشآت التابعة لها عن50 مليار ل. س، وتم رصد اعتماد من موازنة لجنة إعادة الإعمار قدره 5.5 مليارات ل. س، وتم إنجاز أعمال إصلاح التخريب الناجمة عن الأعمال الإرهابية خلال هذا العام نحو 6.1 مليارات ل. س، وتمت مطالبة لجنة إعادة الإعمار بتأمين الاعتمادات اللازمة لصيانة محاور الطرق المركزية بمحافظة درعا، إضافة لإجراء الصيانة الإسعافية لأتستراد دمشق- درعا- مركز نصيب الحدودي مع الأردن بتكلفة نحو 1. 8 مليارات ل. س، وتم الكشف على الطريق المركزي لطريق دير الزور- البوكمال وتم تحديد أعمال الصيانة الأولية الإسعافية، أما الجسور الواقعة على هذا المحور ولاسيما فوق نهر الفرات الرئيسي والثانوي تم تكليف الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بدراسة وتقييم البنية الإنشائية لبعض الجسور التي تعرضت لأعمال إرهابية.

وبين حيدر أن هناك كثيراً من المشاريع الإسعافية منها ضمن محافظة حلب، تم الانتهاء تأهيل أتستراد حلب- الرقة من عقدة المطار حتى مسكنة، والانتهاء من تنفيذ تحويلات مؤقتة للجسور المخربة التي خرجت عن الخدمة على تحويلة الجنوبية، ويتم حالياً صيانة سبعة جسور على هذه التحويلة إضافة لتأهيل جسر سادكوب، وصيانة طريق حلب- تل الضمان وحلب- الباب القديم. أما في حمص فقد تم صيانة أتوستراد حمص- حماة من عقدة الصوامع حتى الرستن إضافة لتخطيط الطريق بالدهان الطرقي وتركيب حواجز الأمان في مواقع متفرقة، ويتم حالياً إعادة تأهيل جسر تل النبي مندو والجسور المتضررة على طريق تدمر- السخنة- دير الزور.