ترامب: الصين توافق على "تخفيض وإزالة" الرسوم الجمركية على سياراتنا

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بكين وافقت على "تخفيض وإلغاء" الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في مدونة صغيرة على تويتر: "الصين وافقت على تخفيض وإلغاء الرسوم المفروضة على السيارات المستوردة إلى الصين من الولايات المتحدة. الرسوم الحالية الآن 40 بالمئة".

وفي سياق متصل أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، اليوم الاثنين، أن الهدنة التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة في حربهما التجارية في مطلع الأسبوع قد تساعدهما على حل خلافاتهما بشكل ودي ولكن أضافت أن تحسن العلاقات بشكل دائم يعتمد على مدى "صدق" الولايات المتحدة.

وكانت الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا على وقف فرض رسوم جمركية جديدة خلال محادثات جرت بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في الأرجنتين، يوم السبت، بعد تصاعد التوترات بينهما على مدى أشهر بشأن التجارة وقضايا أخرى.

ووافقت الولايات المتحدة على عدم زيادة الرسوم الجمركية في أول يناير/ كانون الثاني، في حين وافقت الصين على شراء منتجات زراعية من المزارعين الأمريكيين فورا.

واتفق الجانبان أيضا على بدء مباحثات بشأن كيفية حل قضايا تهم البلدان من بينها حماية الملكية الفكرية والحواجز التجارية غير الجمركية والسرقة الإلكترونية.