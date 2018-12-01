أبراج يوم الاثنين 2018/12/3 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم ١٢/٣: قوي، صريح، محب، شخصيتك جذابة، تناضل من أجل أهدافك، لا تغير آرائك إلا إذا قدم لك دليل قاطع، الفترة القادمة لا توجد إشارات لأي متاعب سواء بالصحة أو العمل، للبعض خلاف على مال يعود من ميراث أو تعويض ينتهي سريعا، للبعض تغيير أفضل بمكان الإقامة، للبعض فواتير بيع وشراء، بالعموم سنة إيجابية للجميع.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: تعاني من ضغط شركاء وانتقاداتهم لا تبادر بالرد بصورة سلبية حاول استيعاب مواقفهم وحافظ على هدوئك وتوازنك، مساء مصالحة ونتائج ترضيك تضع برنامج توفير وتنظم مهامك.

برج الثور: تزداد ضغوطات عملك وتكثر التزاماتك المهنية انتبه لوقتك واسرع في إنجاز مهام، لا تعاند الناس في أمورك الخاصة ولا تهمل صحتك تعامل مع الشركاء بمرونة ودبلوماسية سواء شركاء عاطفة أو عمل، مساء تتلقى عرض عمل أو توقع على عقد لا تتسرع في اتخاذ القرارات وخليك متعاون.

برج الجوزاء: ثقتك وطاقتك عالية الحظوظ مساعدة تحقق إنجاز تحصل على ربح، مطلوب منك عدم اهمال واجب على حساب الثاني ومع انتقال القمر إلى برج العقرب انتبه على صحتك ونظم عملك ووقتك.

برج السرطان: تهتم بطلبات ومستلزمات العائلة اضغط على نفسك لانجاز الأعمال بدون تأجيل تراعي عواطف الآخرين الحظ يدعمك ترغب بالسفر تحقق ارباح مادية ومعنوية البعض إهتمام بأطفال، البعض تغيير في ديكور البيت.

برج الأسد: تستقبل زوار اتصالات وتنقل مهمة صوتك مسموع كلامك مهم ومؤثر تنجح بمقابلاتك يزداد احتكاك بالعائلة بصورة غير اعتيادية، مساء معاملات تجارية وعقارية للبعض تصليحات اعطال.

برج العذراء: معاملات وأمور مادية الحظ إلى جانبك لا تضيع وقتك وانتبه من مصاريفك الزائدة الفرص في الطريق الك، مساء تفكر بمقابلة أصدقاء أو جيران لا تتهرب.

برج الميزان: القمر ببرجك تشعر بطاقة وحيوية، تميز بين العدو والصديق، تفكر بتجارب سابقة ومع انتقال القمر إلى برج العقرب مساء تناقش في حسابات مالية تزداد رغبتك بتحقيق مكاسب ومحافظة على ممتلكات تتلقى عرض حول بداية جديدة أو مشروع مهم ادرس أمورك وحساباتك بدقة قبل اتخاذ اي قرار.

برج العقرب: تشعر بالملل وعدم الانسجام تحاول تغيير وتسعى نحو بداية جديدة تكون مع وصول القمر لعندك تدخل في مرحلة نشاط تدريجي التغيير مفيد تتحسن الأوضاع وتعالج مسائل من رؤية واقعية.

برج القوس: لا تدخل في المجهول وتفكر في الماضي وذكريات حزينة ابتعد عن أجواء الروتين الفترة لا تخلو من نشاطات اجتماعية اطلب مساعدة الاصدقاء وحافظ على صحتك بدون اهمال ومغامرات.

برج الجدي: ضاعف جهودك أمام المهام الكثيرة التي تزداد ضمن إطارك المهني عليك الظهور بصورة تستحقها، مساء تنشط اجتماعيا تلتقي بالاصدقاء تحقق أمنية عن طريقهم.

برج الدلو: تزداد طموحاتك بالعمل اتصالات وسفريات وتغيير مكان إقامة تزداد معرفتك يقوى حدسك بدك تقدم صورة إيجابية أمام رئيس عملك لا تؤجل ولا تعتمد على الآخرين حتى تحصل على نتائج إيجابية، للبعض تعامل مع غرباء وزيارةطبيب.

برج الحوت: تنطلب مساعدة منك في موقف أو قضية ترتب لسفر تكثر اتصالاتك البعيدة والقريبة معارف جديدة لا تسير وراء عواطفك وانتبه على صحتك أو صحة أحد مقربين منك، للطلاب بحث عن تطوير دراسة بين الكتب.