بالفيديو شاهد وحشية المخابرات الفرنسية ضد المدنيين العزل في باريس

الإثنين, 3 كانون الأول 2018 الساعة 00:09 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز:

نشر ناشطون فرنسيون مشاهد مروعه لقيام عناصر المخابرات الفرنسية و أجهزة أمن النظام الفرنسي و هي تخطف أحد المحتجيين العزل و تقوم بضربه ضرب مبرح, و قد أثار المشهد سخط الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي.

و كان ناشطون فرنسيون قالوا أن نظام ماكرون دفع بمندسين بين المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية للإساءة لسمعه المتظاهرين المدنيين بهدف الإلتفاف على مطالب المحتجين.

و يذكر أن فرنسا ترفض تقديم دعم للمشتقات النفطية رغم انها تنفق في عمليات عسكرية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات.


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