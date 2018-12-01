بالفيديو شاهد وحشية المخابرات الفرنسية ضد المدنيين العزل في باريس

جهينة نيوز:

نشر ناشطون فرنسيون مشاهد مروعه لقيام عناصر المخابرات الفرنسية و أجهزة أمن النظام الفرنسي و هي تخطف أحد المحتجيين العزل و تقوم بضربه ضرب مبرح, و قد أثار المشهد سخط الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي.

و كان ناشطون فرنسيون قالوا أن نظام ماكرون دفع بمندسين بين المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية للإساءة لسمعه المتظاهرين المدنيين بهدف الإلتفاف على مطالب المحتجين.

و يذكر أن فرنسا ترفض تقديم دعم للمشتقات النفطية رغم انها تنفق في عمليات عسكرية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات.