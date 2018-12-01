التحالف الدولي بقيادة الإحتلال الامريكي يقصف مواقع للجيش السوري

جهينة نيوز:

أفادت مصادر أن قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن و تشارك فيه دول عربية أطلقت 14 صاروخ أرض-أرض على مواقع للجيش العربي السوري في جبل الغراب جنوب السخنةغدراً حيث لم يكن هناك أي مهام عسكرية غير عادية للجيش السوري علماً بأن القوات السورية هناك من القوات التي تقاتل داعش الذي يتسلل أصلاً من موقع الاحتلال الامريكي في التنف, و ذلك ثلاث أيام من قيام الإحتلال الإسرائيلي بقصف كثيف بواسطة صواريخ أرض-أرض لمواقع سورية في الجنوب السوري تزامنت حينها مع هجمات لداعش على موقع سوري شمال البوكمال.

و نقلت سانا عن مصدر عسكري أن: قوات “التحالف الأمريكي” إعتدت حوالي الساعة الثامنة ليلا بعدة صواريخ على بعض مواقع تشكيلاتنا في جبل الغراب جنوب السخنة واقتصرت الأضرار على الماديات.

و يذكر أن الإحتلال الأمريكي دخل التنف عبر الأردن الذي سهل و لايزال يسهل دخول قوات الاحتلال الامريكي الى التنف بشكل غير شرعي, و يقوم الاحتلال الامريكي بالإشراف على عمليات تنظيم داعش الإرهابي و تقديم الدعم للتنظيم الإرهابي و تزويده بالسلاح, علماً بأن بريطانيا أعلنت خروج قواتها من التنف في حين توفر دول مثل بريطانيا و فرنسا و ألمانيا الدعم اللوجستي للإحتلال الامريكي من الأردن .