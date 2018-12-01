ظريف يندد بالدعم التسليحي الاميركي للقاعدة وداعش

جهينة نيوز:

ندد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بمشاركة اميركا لجرائم السعودية والامارات في حرب اليمن وارسالها اسلحة متقدمة لارهابيي القاعدة وداعش.

وورد على حساب ظريف الشخصي في موقع تويتر، في تعليقه على ماورد في صحيفة الغارديان البريطانية حول وصول اسلحة اميركية الى المجموعات المتطرفة في المنطقة، يبدو ان اميركا لم تكتف بمشاركتها في جرائم السعوديين والاماراتيين عبر ارسال اسلحة ودعم استخباري ولوجستي بل يقوم الاميركيون بتسليح المتطرفين ومنهم القاعدة وداعش، في سوريا البداية واخيرا في اليمن، ويتمثل هدفهم بزعزعة الاستقرار في المنطقة بشكل دائم لتبرير سياساتهم الشريرة.

وكان صحيفة الغارديان قد اوردت ان التحقيقات قد اظهرت ان شحنات اسلحة تضم مدرعات وقاذفات صواريخ وبنادق تم ارسالها من قبل اميركا وبريطانيا الى المجموعات المرتبطة بالقاعدة وداعش في اليمن.