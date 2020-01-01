Becoming يتصدر الكتاب الأكثر مبيعا في أمريكا

جهينة نيوز:

تصدر كتاب السيدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما الأكثر مبيعا لعام 2018 في الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث بيع أكثر من 1.4 مليون نسخة من كتاب ميشيل "Becoming"، في الأسبوع الأول بحسب دار النشر "بينغوين راندوم هاوس"، نقلا عن بيانات شركة أبحاث السوق "إن بي دي".

ووفقا لدار النشر، تم بيع عدد كبير لنسخ كتاب السيرة الذاتية مقارنة بالكتب الأخرى عام 2018، وتجاوزت مبيعات الكتب مليوني نسخة في الولايات المتحدة وكندا.

ويشار إلى أن كتاب أوباما يرأس قائمة الكتب الأكثر مبيعا للأسبوع الثاني في نيويورك تايمز، بالإضافة إلى، أنه يحتل المرتبة الأولى في تصنيف الكتب في منشورات "USA Today" و"Publishers Weekly".

وأخذ الكتاب شعبية كبيرة بين القراء في أوروبا فأصبح الأكثر مبيعا، واحتل المركز الأول في بريطانيا العظمى.

ويتحدث عن حياة السيدة الأولى السابقة، ابتداء بطفولتها في تشيكاغو وانتهاء بالبيت الأبيض من 2009 إلى 2017 وما بعده.

في وقت سابق، وقع ميشيل وباراك أوباما اتفاقا لكتابة السيرة الذاتية عن سلفة قدرها 60 مليون دولار.