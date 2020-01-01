السفير الكوبي يزور مقبرة الشهداء بريف دمشق

جهينة نيوز:

زار سفير جمهورية كوبا في سورية ميغيل بورتو بارغا وأعضاء من السفارة الكوبية مقبرة الشهداء في نجها بريف دمشق تخليداً لذكرى الجنود الكوبيين والسوريين ومن الجنسيات الأخرى الذين استشهدوا في حرب تشرين التحريرية وذلك بالتزامن مع عيد القوى المسلحة الثورية الكوبية.

وقال السفير بورتو بارغا في تصريح صحفي: “في إطار الأحداث التاريخية المهمة ننحني اليوم في مقبرة الشهداء في سورية البلد العظيم والنبيل أمام ضريح الشهيد الضابط الكوبي “اوهينيو كالفو بيريس” الذي كان في عداد القوات التي أرسلتها كوبا في حرب تشرين التحريرية بهدف دعم الجيش العربي السوري ضد “اسرائيل” للحفاظ على استقلال ووحدة وسلامة الأراضي السورية” مشيراً إلى أنه “لا يمكن لأي حكومة مهما كانت قوتها كسر إرادتنا ومقاومتنا وسيفشلون كما فشلوا في زعزعة قناعة الشعب السوري بالحفاظ على استقلاله وسيادته وفي محو القضية العادلة للشعب الفلسطيني”.

بدوره لفت اللواء قائد المنطقة الجنوبية إلى “العلاقة الوطيدة التي تجمع سورية وكوبا نصيرة حركات التحرر في العالم” مشيراً إلى أن جمهورية كوبا ساندت سورية ضد الهجمة الاستعمارية الشرسة وأرسلت في عام 2014 لجنة طبية لمساعدة جرحى الجيش العربي السوري”.

كما قام السفير الكوبي بوضع أكاليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وعلى ضريح الشهيد الضابط الكوبي “اوهينيو كالفو بيريس”.