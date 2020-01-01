احتجاجات في جورجيا و سكاشفيلي يدعو للتصعيد

جهينة نيوز:

اندلعت احتجاجات بالعاصمة تفليس بمشاركة آلاف الجورجيين اليوم الأحد احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية، على ضوء إعلان المرشح الخاسر جريجول فاشادزي أن أحزاب المعارضة ستطعن بالنتائج أمام القضاء. وفقا لوسائل إعلام محلية ودولية.

ودعا الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي، المتظاهرين اليوم عبر السكايب إلى "عدم الاستسلام والتصدي حتى النهاية".

وقال ساكاشفيلي:"تحياتي إلى جميع المتظاهرين، وقعت كارثة في البلد، حيت تم إلغاء الانتخابات، لن نتسامح مع هذا الأمر، لقد أثبتنا اليوم أننا سنقاوم بسلام ونزاهة، كفاحنا سوف ينتهي بالنصر وتغيير القيادة".

وأعلن فاشادزي في وقت سابق بأن الانتخابات جرت بطريقة "مهزلة إجرامية" ودعا إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

هذا وأظهرت نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسة في جورجيا التي أجريت يوم الأربعاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد فرز 100 بالمئة من الأصوات حصول المرشحة القريبة من الحزب الحاكم، سالومي زورابيشفيلي على 59.52 بالمئة من الأصوات، بينما حصل منافسها المعارض غريغول فاشادزه على 40.48 بالمئة من الأصوات.