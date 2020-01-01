ليفربول يحقق فوزا قاتلا على غريمه إيفرتون و احتفال جنوني لـ يورجن كلوب

جهينة نيوز:

حقق نادي ليفربول الأحد فوزا قاتلا على غريمه إيفرتون بالجولة الرابعة عشر من «البريميرليغ» في الدوري الإنكليزي، بعد أن تمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويدين ليفربول في الفوز للمهاجم البديل ديفوك أوريغي الذي سجل الهدف القاتل بعد أن استغل خطأ فادحا لحارس إيفرتون بيك فورت.

ورفع ليفربول رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي.

و كشف الألماني «يورجن كلوب»، المدير الفني لفريق ليفربول سر احتفاله الجنوني، بعد هدف انتصار فريقه القاتل أمام إيفرتون، في المباراة، التي جمعت الفريقين .

وقال «كلوب»، في تصريحات تليفزيونية لشبكة قنوات «بي إن سبورت»: «بالتأكيد لم أستطع تمالك نفسي من شدة الفرحة بعد هذا الانتصار القاتل، الذي جاء في اللحظات الأخيرة من المباراة».

وتابع: «المباراة كانت في غاية الصعوبة منذ البداية، وعانينا كثيرًا من أجل تسجيل الأهداف، كما أن إيفرتون قدم مباراة كبيرة اليوم أمامنا: رغم خسارتهم في اللحظات الأخيرة».

وأكمل «كلوب»: «سعيد للغاية بهذا الانتصار، وما زاد من شدة فرحتي هو أنه قد تحقق في اللحظات الأخيرة بعد دقائق طويلة من التوتر الكبير، لعدم ترجمتنا العديد من الفرص السهلة، التي أتيحت لنا خلال اللقاء إلى أهداف».

وفي مباراة أخرى استغل أرسنال وتشيلسي لعبهما على أرضهما وبين جماهيرهما لتحقيق الفوز في ديربيين لندنيين.

ونجح أرسنال في تخطي توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب الإمارات، فيما فاز تشيلسي على فولهام بهدفين نظيفين.