هروب أرجنتينية كانت مختطفة منذ سنتين لدى الجماعات الارهابية الموالية لتركيا

جهينة نيوز:

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن مواطنة أرجنتينية اختطفت قبل عامين في محافظة إدلب من قبل جماعات تعتبرها فرنسا "ارهابية معتدلة" وصلت تركيا وهي في طريق عودتها إلى بلادها.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام الارهابية" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري، قوله إن أستاذة التاريخ الأرجنتينية، نانسي روكسانا بابا (54 عاما)، غادرت سوريا أمس السبت "بعد استكمال الوثائق المطلوبة والإجراءات القانونية".

واستُدرجت المرأة إلى إدلب في عام 2016 عبر تركيا من قبل إرهابي تعرفت به قبل ثلاث سنوات من ذلك، ووعدها بالزواج، لكنها احتجزت فور دخولها الأراضي السورية وطلب الخاطفون من ابنتها دفع الفدية.

وأشارت الوكالة إلى أن المرأة، بعد نحو عام من احتجازها، تمكنت من الفرار وتنقلت بين منازل عدة، إلى أن سلمتها "حكومة الإنقاذ" قبل شهر إلى "هيئة الإغاثة الإنسانية" التركية