روسيا تكشف عن صاروخ مذهل و مرعب للدفاع الجوي اي-235 – فيديو

الأحد, 2 كانون الأول 2018 الساعة 18:12 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز

كشفت الدفاع الروسية عن الصاروخ الثاني من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي اي-235 (A-235) الواعدة دون أن تكشف عن إسمه.

و يظهر في الفيديو الذي نشرته الدفاع الروسية صاروخ غير مسبوق في سرعه إقلاعه, و يعتقد أنه بمدى أبعد من سابقه.

و يذكر أن منظومة اي-235 هي تطوير لمنظومة الدفاع الصاروخي التي يحمي موسكو تحت إسم أي-135 و التي كانت تحكمها معاهدة الدفاع الصاروخي بحيث لا يمكن لمنظومة اي-135 حماية اي مدينة سوى موسكو و لكن المنظومة الواعدة الجديدة جاءت بعد خرق واشنطن للمعاهدة و يعتقد بأن نشرها لن يقتصر على موسكو, علماً بأن مثل هذه الصواريخ قد تحمل رؤوس نووية و أن تصيب أهداف على إرتفاعات شاهقة لا تصل لها منظومات الدفلع الجوي التقليدية .


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