إكتشاف مذهل ... حليب العناكب أفضل بـ أربع مرات من حليب البقر

جهينة نيوز:

اكتشف علماء صينيون أخيرا، وجود نوع نادر من العناكب، القادرة على إرضاع صغارها بما يشبه الحليب.

.وتنتمي العناكب لسلالة تدعى "عناكب القفز"، وتدعى "توكسياس ماغناس"، والتي تتواجد عادة في تايوان، وتعيش في أعشاش، ويحاكي مظهرها مظهر النمل بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأكدت الدراسة الصادرة من العلماء في الأكاديمية الصينية للعلوم في يونن، أن صغار هذه العناكب، تعتمد كليا على حليب أمهاتهن المغذي، والذي يتفوق على حليب الأبقار 4 أضعاف من حيث فائدته الغذائية.

ولاحظ العلماء أن صغار العناكب كانوا يمتصون الحليب بشكل مباشر من الفتحة الموجودة عند أمهاتهن ، والخاصة بوضعهن للبيض، وذلك قبل أن يشرب الصغار الحليب المتروك على سطح العش.

.وذكرت الدراسة أن أمهات "عناكب القفز" يظلوا يرضعون صغارهن لمدة 40 يوما تقريبا، أي بعد وقت طويل من تمكنهن من تناول العلف بمفردهن، وتقريبا حتى بلوغهم مرحلة النضج الجنسي.

وتجدر الإشارة إلى أن الممارسة الشبيهة بالرضاعة في أماكن أخرى من المملكة الحيوانية، تنتشر بين الحمام وطيور الفلامنغو، إذ يفرزون ما يسمى بـ "حليب المحاصيل" من غدة في عنقها، أما بالنسبة لإرضاع العناكب لصغارها فيعتبر أمرا غير عاديا بالمرة.