(الخيوط الجراحية)… بحث لطبيب سوري يحقق المركز الثالث عالمياً

جهينة نيوز:

حصل الطبيب السوري علي نصر عبد لله على المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة الجمعية العلمية الإسلامية في أمريكا الشمالية من خلال مشاركته بمقال علمي في مجال (الخيوط الجراحية).

بشغف وحماس يتحدث الطبيب الشاب لـ سانا عن مشاركته ومراحل إعداده للبحث بقوله: “شغلني موضوع البحث العلمي وبحثت عن خطوات لتعزيز هذه العملية وتطبيق المعلومات النظرية التي تلقيتها وخاصة اني خضت دورات تدريبية بمجال البحث العملي عن طريق الانترنت فكانت المسابقة حافزا للعمل والبحث وتحقيق التميز”.

علي الذي يهتم بالتفاصيل ويتمتع بدقة عالية لم يمنعه الزمن القليل من المشاركة في المسابقة التي علم بها متأخرا ما جعله أمام تحد إضافي للبحث عن المعلومات والخبرات الكافية والمتسلسلة لتحقيق هدفه لافتا إلى أن الفوز والتميز كانا غاية مشاركته منذ البداية.

وحرص علي على أن يكون موضوع بحثه غير مسبوق فاختار موضوعا عن العالم الزهراوي أحد المؤسسين للجراحة الحديثة من خلال تجاربه التي أدت إلى اكتشاف الخيوط الجراحية القابلة للامتصاص والتي تعتبر أساس العمليات الجراحية القائمة حتى اليوم مشيرا إلى أهمية هذه الاختراعات التي ساعدت على تطور الطب وانقاذ حياة البشر.

واستغرق البحث مدة شهر لم تخل من الصعوبات التي حددها علي بقلة المعلومات المتوافرة حول موضوع بحثه باللغة العربية وصعوبة الحصول على المراجع.

بعيدا عن العلم والدراسة تشغل علي اهتمامات أخرى كالتصوير والموسيقا والرسم والكتابة كما يحتل العمل التطوعي حيزا مهما في حياته لنشر ثقافة التطوع والعمل المجتمعي.

وختم علي: “أفخر بهذا الانجاز لأني استطعت أن أحقق نفعا وأثرا إيجابيا” معتبرا أنه بداية لخطوات لاحقة ودافع أساسي من أجل تقديم الأفضل.

والطبيب علي من مواليد عام 1994 تخرج في كلية الطب البشري بجامعة دمشق عام 2017 ويختص حاليا بأمراض القلب والأوعية.