المالكي: النظام السعودي لم يجلب للعراق سوى الخراب والدمار

جهينة نيوز:

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي أن النظام السعودي لم يجلب للعراق سوى الخراب والدمار من خلال دعمه التنظيمات الإرهابية مبينا أن بلاده لن تكون في أي وقت جزءا من أي تحالف يقوده هذا النظام.

وقال المالكي في بيان نقله موقع السومرية نيوز العراقي إن العراق لن يكون جزءا من الحظر الأمريكي “غير الأخلاقي “المفروض على إيران ولا عضوا في أي تحالف بين واشنطن والرياض ضد طهران.

وحذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق من مساع أمريكية لضم العراق ضمن تحالف يقوده النظام السعودي لأن “هذا الأمر يشكل تحديا لبغداد”.