زوجة تكتشف خيانة زوجية خلال تقرير تلفزيوني

جهينة نيوز:

إكتشفت إمرأة خيانة زوجها لها بالصدفة، وذلك من خلال لقطة عابرة في تقرير تلفزيوني بثته إحدى القنوات الأردنية، لتشاهد فيها زوجها برفقة صديقتها المقربة.

وكانت الزوجة تشاهد تقريرا تلفزيونيا عرض لقطات لمقهى في إحدى المناطق بالعاصمة عمان، ورأت حينها لقطة عابرة تواجد فيها الزوج برفقته صديقتها، وفقا لموقع «سواليف» الأردني.

وذهبت الزوجة بعد ذلك إلى صديقتها لتسألها عن علاقتها بزوجها، فاعترفت بأنها على علاقة به وأنه وعدها بالزواج منذ فترة طويلة، إلا أنه يماطل حتى الآن.

فقامت الزوجة برفع قضية طلاق على زوجها، وقضية إفساد العلاقة الزوجية بحق صديقتها.