بعد غياب 7 سنوات.. ‏‏كليب جديد لسلطان الطرب بمشاركة عدد من النجوم

جهينة نيوز

بعد غيابٍ لمدة 7 أعوام عن الأعمال المصورة، الفنان جورج وسوف يعود بأغنية "ملكة جمال الروح" إلى الساحة الفنية.

لأغنية التي تم تصوير مقاطع منها بين مدينتي لندن وبيروت حسب صحيفة الديار من كلمات محمود عبدالعزيز، وألحان أمجد العطافي، وتم طرحها على القناة الرسمية للمطرب جورج وسوف على موقع يوتيوب.

يحمل فيديو كليب الأغنية توقيع المخرج اللبناني جاد شويري، الذي كان قد كشف أنه تم تصويره بين مدينتين، ويضم عدداً من النجوم الذين ظهروا به إلى جانب المطرب اللبناني.

الأغنية حققت رواجاً واسعاً فور طرحها إلكترونياً، حيث تناقلها الجمهور بشكل واسع، خاصةً أنها تأتي بعد فترة غياب ليست قصيرة للفنان اللبناني عن طرح أغنيات جديدة.

ويعود جورج وسوف بعمله «ملكة جمال الروح» بعد أن كان قدم آخر عمل له أواخر العام الماضي حين أطلق أغنيته «بندهلك».

ويبدو أنها فترة غنية لوسوف، إذ أعلن خلال الفترة الماضية عن استعداده لإطلاق أغنية بعنوان «يا عمر» من كلمات نادين الأسعد وألحان وليد توفيق.

وفي الوقت ذاته، يسجل جورج أغنية «سينجل» جديدة تحمل عنوان «أمال أنا فين»، التي من المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة على قناته بموقع «يوتيوب».

كما أشار جورج وسوف سابقاً إلى أنه ينوي إطلاق ألبوم كامل، لكنه لم ير النور حتى الآن.

وأحيا المطرب وسوف مؤخراً عدة حفلات غنائية في أميركا وكندا ومصر، وحفلاً آخر ضمن مهرجان «طابا» للأغنية، ومن المقرر أن يستمر وسوف في جدول حفلاته مع مطلع العام الجديد.