هيفاء وهبي توضح حقيقة الصور التي انتشرت لها على مواقع التواصل الاجتماعي

جهينة نيوز

أكدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في رد لها على الصور التي تم تداولها مؤخرا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الصور المتداولة لها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قديمة ويرجع تصويرها إلى أكثر من عام، مشيرة إلى أنه تم تعديلها بواسطة برنامج "الفوتوشوب".

وأشارت إلى أن الصورة كانت من مشهد صورته بفيلم "خير وبركة"، التي ظهرت خلاله كضيفة شرف في مشهد واحد، مشيرة إلى أن الغرض من نشر الصورة في هذا التوقيت، أن تتعرض لحملة بشعة لإرضاء "جائعي شتيمة الأعراض ليل نهار بلا ملل"، على حد وصفها. ولفتت الفنانة اللبنانية، الانتباه إلى أنها قامت بابلاغ السلطات للتحري عمن يقف وراء نشر هذه الصورة والتلاعب بها وفبركتها.

وكانت صور للفنانة هيفاء وهبي بملابس مثيرة قد تم تداولها عقب أزمة ارتداء الفنانة رانيا يوسف، والتي ظهرت أيضا بفستان مثير للجدل خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، فى دورته الأربعين، مساء الخميس الماضي.