تكريم فنانين سوريين في مهرجان المقاومة الدولي في إيران

جهينة نيوز

اختتمت فعاليات مهرجان المقاومة الدولي للافلام بدورته الخامسة عشرة مساء الجمعة بالاعلان عن أسماء الفائزين حيث شارك في هذه الدورة للمهرجان عدد من نجوم العرب حيث اقتنص بعضهم جوائز المهرجان وتم تقدير القسم الآخر

وكرمت ادارة المهرجان الفنانة السورية سلمى المصري عن دورها في فيلم "المتبقي" المأخوذ عن رواية "عائد الى حيفا" للكاتب الفلسطيني الكبير الراحل غسان كنفاني للمخرج الايراني سيف الله داد

و نال الفنان السوري باسل الخطيب التمثال والدبلوم الفخري والجائزة النقدية لأفضل سيناريو من قسم السينما الدولية للمهرجان عن فيلم "الاب" السينمائي.

وتخلل حفل ختام المهرجان تكريم مراد شاهين المدير العام للمؤسسة العامة للسينما السورية لجهود المؤسسة في إنتاج أفلام ملتزمة بفكر المقاوم