ماذا ارتدت زوجة الرئيس الارجنتيني في سباق زوجات رؤساء قمة العشرين

جهينة نيوز

ترقب عشاق الموضة الكلاسيكية العصرية ما سترتديه زوجات الرؤساء اللواتي أتين مع أزواجهن لحضور قمة العشرين في بيونس ايرس عاصمة الارجنتين

وشغلت زوجة الرئيس الأرجنتيني جوليانا عواضة ذات الاصول العربية مواقع التواصل الاجتماعي، فلقد ابتعدت السيدة الأولى في الارجنتين عن البروتوكول الرسمي المتّبع في هذه المناسبات، لترتدي الفستان الحريري البنفسجي الفاتح ذا الكشاكش الصغيرة، وهو من نوع SHIRT DRESS ويتّسم بقصة غير متجانسة. واستغنت عن الحذاء المقفول الذي ترتديه زوجات الرؤساء في المناسبات الرسمية، لتنتعل صندلاً من نوع SPAGHETTI STRAP، وقد استقبلت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت التي بدت أنيقة بتاييرها الأبيض وحذائها الأسود.

كما أطلّت ميلانيا ترامب كعادتها منذ وطأت قدماها المطار في بوينس أيريس الى جانب الرئيس مرتدية تنورة PENCIL SKIRT مع بلوزة TURTLE NECK ومعطف جلدي متوسط الطول على شكل CAP.