جواز السفر الإماراتي الأول عالميا

جهينة نيوز

حققت الإمارات تزامنا مع "عام زايد" واليوم الوطني الـ 47 للدولة إنجازا تاريخيا جديدا، حيث أصبح الجواز الإماراتي الأقوى في العالم بعد أن حصد المركز الأول.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أمس السبت، إن جواز السفر الإماراتي "أصبح الأقوى في العالم وحصد المركز الأول عالميا بجدارة، بحسب مؤشر باسبورت إندكس، الذي يعد نظاما تفاعليا يختص بتصنيف قوة جوازات السفر، حيث يمكن لحامل الجواز الإماراتي السفر إلى 167 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، وبذلك يمكن للمواطن الإماراتي السفر إلى 84 في المائة من الدول المدرجة في المؤشر دون تأشيرة، وبذلك يكون جواز السفر الإماراتي قد قفز من المرتبة 27 في ديسمبر 2016 إلى المرتبة الأولى عالميا في ديسمبر 2018".

ي غضون ذلك، احتفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بهذه المناسبة، قائلا عبر حسابه على موقع "تويتر" حقق جواز دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا".

بدوره غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في حسابه على موقع "تويتر"، قائلا إنه "في يومنا الوطني المجيد.. توالت إنجازاتنا.. قبل قليل صنف مؤشر passport index جواز الإمارات ليكون الأول عالميا بدخوله 167 دولة حول العالم بدون تأشيرة.. العالم يفتح أبوابه لشعب الإمارات.. ألف مبروك للإمارات.. وكل الشكر لفريق وزارة خارجيتنا الاستثنائي بقيادة أخي عبد الله بن زايد".

وأضاف أنه "إنجاز يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية، فشكرا لفريق العمل على جهودهم المشرفة"، لافتا إلى أن "تعزيز مكانة الإمارات وترسيخ سمعتها الطيبة وتيسير شؤون مواطنيها من صلب سياستنا الخارجية، هنيئا للقيادة ولشعبنا هذا الإنجاز المشرف".