خط نقل جوي بين إيران وقطر

جهينة نيوز

أعلن المدير العام لمطارات محافظة أصفهان الواقعة في وسط إيران حسن أمجدي، اليوم الأحد، أنه سيتم إطلاق أول رحلة بين أصفهان والدوحة في الرابع من فبراير/شباط 2019.

وأضاف أمجدي أن هذه الرحلات ستتم عبر طائرات شركة قطر للطيران بشكل مباشر إلى أصفهان أيام الأثنين والجمعة من كل أسبوع إعتبارا من 4 فبراير/شباط 2019 بطائرات من طراز أيرباص 320.

وصرح المدير العام لمطارات محافظة أصفهان بأن إطلاق هذا الخط الجوي سيليه إطلاق رحلات جوية من الدوحة إلى مدن طهران وشيراز ومشهد، وفقا لوكالة "إرنا".

وتقلع من مطار "الشهيد بهشتي" الدولي الواقع في مدينة إصفهان 60 رحلة يوميا و400 رحلة أسبوعيا.

يشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية ممنوعة من الطيران إلى 18 مدينة في السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو/ حزيران 2017، عندما قطعت تلك الدول العلاقات مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب، فيما تنفي الدوحة هذه الاتهامات.

وذكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، أن الشركة قد تواجه سنة ثانية من الخسائر في 2018، وسط نزاع، وفقا لـ"رويترز".

وكان الباكر قال، في أبريل/ نيسان، إن الشركة منيت بخسائر كبيرة في 2017 دون أن يحدد رقما معينا.