العادات الغريبة للملكة اليزابيث في تناول الطعام وخاصة الموز

الأحد, 2 كانون الأول 2018 الساعة 12:49 | مجتمع, أخبار المجتمع

العادات الغريبة للملكة اليزابيث في تناول الطعام وخاصة الموز

جهينة نيوز

كشف دارين ماكغرادي الطاهي السابق للملكة إليزابيث الثانية عن السبب الغريب الذي يجعلها تصر على تناول الموز بالشوكة والسكين.

وقال ماكغرادي إن الملكة إليزابيث تحرص على تناول الموز بالشوكة والسكين، فتقوم بقطع رأس وذيل ثمرة الموز بالسكين، ثم تقوم بتقطيع القشرة بشكل طولي ليصبح نزعها أمراً سهلاً، ثم تقطع الموز قطعاً صغيرة وتتناوله بالشوكة.

وعن السبب الذي يجعل الملكة إليزابيث تصر على تناول الموز بالشوكة والسكين، أشار ماكغرادي الى أنها تفعل هذا حتى لا تتناوله مثل القرود.

كما قال إن الملكة تمنع طهي الأطعمة الغنية بالكربوهيدات مثل المعكرونة والبطاطس، وتمنع وضع الثوم والبصل، حتى لا تنبعث روائح كريهة من أفراد العائلة المالكة عند لقاء الناس.


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