احتجاز 400 شخص في باريس وماكرون يتوجه الى مكان الاحتجازات

جهينة نيوز

اعتقلت الشرطة الباريسية أكثر من 400 شخص يوم أمس السبت خلال تظاهرات "السترات الصفراء"، حيث لا يزال 378 رهن الاحتجاز.

ورافقت مظاهرة "السترات الصفراء"، التي تعارض على وجه الخصوص ارتفاع أسعار الوقود، مواجهات كبيرة بين المتظاهرين ورجال الشرطة حيث قام عدد من المتظاهرين بحرق السيارات وتخريب واجهات المحال في ساحة الشانزيليزيه.

وذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن 133 شخصا أصيبوا خلال الاحتجاجات، بما في ذلك 23 رجلا أمنيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حديثه فى مؤتمر صحفي عقد فى الأرجنتين قد أدان بشدة هذا أعمال العنف مؤكدا على أن المسئولين عنه سيتم محاسبتهم وتقديمهم للعدالة.

وتوجه ماكرون الى مكان الاحتجازات.