وجه آخر لملوك الغابة لم تشاهده من قبل

جهينة نيوز

توثق صور الرحلات الكثير من الأوقات واللحظات المرحة، لكن أن يكون المرح مصدره ملك الغابة، فهذه صفة لا تتمتع بها الأسود، بالقدر الذي نعرفه عنها على الأقل.

ففي رحلة عائلة، وثقت كاميرا مصممة الملابس روز فليمنج، أثناء أول رحلة سفاري لها في كينيا أمراً غير عادي. فقد نجحت فليمنج في التقاط صورة لأسدين في محمية ماساي مارا في كينيا.

وكانت ملامح وجهيهما بدت وكأنهما تبادلا النكات، وأخذا يضحكان عليها، كما هو الحال مع شخصين بالغين يتبادلان النكات والمزاح في يوم ممتع.

وقالت فليمنج "لقد بدا الأمر رائعا للغاية.. لم أر مثل هذا السلوك من قبل ولا حتى على قناة ناشونال جيوغرافي.. لقد كنا نشاهد الأسدين وهما يمارسان هذا السلوك لأكثر من ساعة".

وتصنّف الأسود على أنها من الأنواع المهددة بالانقراض بدرجة دنيا، حيث ارتفعت حدّة تراجع أعدادها من 30 إلى 50% في إفريقيا خلال العقدين الماضيين.

وعلى الرغم من أن سبب التراجع هذا ليس مفهوما كثيرا، إلا أن فقدان المسكن والنزاع مع البشر يعتبران أكثر الأسباب إثارة للقلق.