صلاح أمام فرصة ذهبية لتحطيم رقم عمره 125 عاما

جهينة نيوز

سيكون المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، اليوم، أمام فرصة ذهبية لتحطيم رقم عمره 120 عاما، عندما يستضيف فريقه "الريدز" جاره إيفرتون، في الأسبوع الـ14 من "البريمير ليغ".

وفي حال مشاركة صلاح كأساسي في لقاء اليوم، فستكون هذا المباراة رقم 50 للدولي المصري بقميص ليفربول، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انضمامه لصفوف "الريدز" في صيف عام 2017.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، فإنه خلال 49 مباراة خاضها صلاح مع النادي في الدوري الإنجليزي، تمكن "الفرعون المصري" من تسجيل 39 هدفا، مما يعني أنه في حال تسجيله هدفا أمام إيفرتون، فإنه سيعادل الرقم القياسي بتسجيل 40 هدفا في 50 مباراة في "البريمير ليغ"، والمسجل باسم الاسكتلندي جورج آلان في عام 1898، أما في حال نجح صلاح في تسجيل هدفين، فإنه سيحفر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الفريق الإنجليزي، بتحطيم الرقم الذي ظل صامدا لـ 120 عاما.