شرطة الاحتلال الإسرائيلي توصي بتوجيه اتهامات الرشوة إلى نتنياهو

جهينة نيوز

أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بتوجيه اتهامات الرشوة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن تحقيقها توصل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى نتنياهو وزوجته في ثالث قضية فسادة ضد رئيس الوزراء، بحسب "رويترز".

وكانت الشرطة قد أوصت في فبراير/ شباط الماضي، بتوجيه اتهام لنتنياهو في قضيتين، وهو مشتبه في إحداهما بالرشى بشأن حصوله على هدايا من رجال أعمال أثرياء تقول الشرطة إن قيمتها تقارب 300 ألف دولار، أما في الأخرى تثور مزاعم عن تقديمه عرضا لناشر أوسع الصحف الإسرائيلية انتشارا بعرقلة توزيع صحيفة منافسة مقابل تغطية إيجابية.

وكانت شرطة الاحتلال قد شرعت بالتحقيق قبل نحو عامين في هذه القضية، وسبق لها أن أوصت في شهر فبراير/شباط الماضي، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضيتي فساد.

وكان نتنياهو قد خضع للتحقيق في السابع عشر من آب/ أغسطس الماضي، لمدة 4 ساعات متواصلة في قضايا ذات صلة بـ"الملف 4000"، المعروف إعلاميا بملف "شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، والموقع الإخباري "واللا".

وما تزال تحقيقات الشرطة مستمرة مع نتنياهو، ولكن دون أن يقرر المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي مندلبليت، ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضده أو لا.