زنداقي والعلي يتوجان ببطولة كأس الجمهورية لفروسية القفز على الحواجز

جهينة نيوز

توج الفارس مصطفى زنداقي ببطولة كأس الجمهورية لفروسية القفز على الحواجز التي اختتمت مساء أمس على أرض صالة الأغر في نادي باسل الأسد للفروسية بالديماس بمشاركة واسعة لفرسان أندية الجيش والشرطة ودمشق والجمناي وتيم سبيرت.

وحل زنداقي بالمركز الأول للفئة العليا التي بلغ ارتفاع حواجزها 140سم بزمن 11ر49 ثانية دون أخطاء تاركاً الوصافة لمحمد جوبراني بزمن 80ر44 ثانية ولكن بخطأ وحيد وجاء ثالثاً همام الخولي بزمن 18ر46 ثانية وبخطأ واحد أيضاً.

وفاز ليث العلي بلقب بطولة فئتي 120و130سم بزمن قدره 55ر38 ثانية و77ر35 ثانية على التوالي و جاء بوصافتيهما على التوالي أيضاً محمد الخطيب والفارسة آية حمشو بزمن قدره 55ر37 ثانية و80ر40 ثانية وكان المركز الثالث لفئة 120 سم من نصيب الفارسة بشرى الأسد بزمن 92ر39 ثانية أما المركز الثالث لفئة 130سم فأحرزه جواد نظام بزمن 20ر44 ثانية.

وجرت مباريات الفئات الثلاث على شوطين غير متماثلين لكل فئة على حدة حيث يخوض الفارس الشوطين وتجمع نتيجته في نهايتها ويحسب زمن الشوط الثاني فيتوج الفائز بالمركز الاول بالاقل اخطاء والاسرع زمنا .

وفي تصريح لسانا قال الفارس ليث العلي إن مسالك المباريات كانت مصممة بدقة واحترافية مبديا استعداده لمواصلة التدريبات للاستمرار في تحقيق النتائج المتميزة في البطولات القادمة.

من جهتها اشارت الفارسة آية حمشو الى قوة المنافسة التي شهدتها جميع الفئات وخصوصا بالفئات العليا في ظل تقارب مستوى الفرسان الذين اظهروا مهارات فنية عالية في تجاوز المسالك للوصول الى الزمن الاسرع بالأخطاء الأقل.

رئيس لجنة تحكيم البطولة جهاد مرعي لفت الى ان الناحية التحكيمية تميزت بمستواها الفني العالي الذي يوازي المستوى الفتي المتطور لفرسان سورية إلى جانب صعوبة المسالك لان نيل كأس الجمهورية حلم لأي فارس.

المصمم الدولي لمسالك المباريات أحمد مازن بيرم بين أن المسالك الصعبة وتنوع المباريات من شوطين غير متماثلين الى شوطين متتالين إلى شوط أصلي وجولة تمايز لمختلف الفئات تعطي الفارس والجواد مزيدا من الخبرة وتجعله جاهزا لمواجهة مختلف انواع مباريات الفروسية.

وكانت البطولة انطلقت أمس وشهدت فعاليات اليوم الأول مباريات للفئات الثلاث الصغرى بارتفاعات 80 و 100 و 105 سم وجرت على شوطين غير متتالين.

وأسفرت نتائجها النهائية عن فوز أحمد المصري ببطولة الفئة د لارتفاع 100 سم وغالي الزيبق ببطولة فئة /أما تور/ لارتفاع 105 سم وشروق المصري

للفئة أي لارتفاع 80 سم .