مجلس إدارة جديد لغرفة صناعة حماة

جهينة نيوز

حماة- مختار سلهب

انتخب الفائزون بانتخابات الهيئة العامة لغرفة صناعة حماة أعضاء مجلس إدارة الغرفة الجديد بموجب قرار وزير الصناعة رقم 97 تاريخ 24112018 المتضمن دعوة أعضاء مجلس الغرفة لعقد الاجتماع الأول وانتخاب مجلس الإدارة بحضور ممثلين عن الوزارة ومحافظة حماة ومديرية صناعة حماة حيث مثل وزير الصناعة مدير صناعة حماة حسين الموسى وتم عقد الاجتماع بتاريخ 26112018 حيث فاز بنتيجة الانتخابات الصناعي زياد عربو رئيساً للغرفة والصناعيان معاذ خلوف وعماد الجاجة نائبين لرئيس الغرفة والصناعي أحمد الأذن أمينا للسر والصناعي حيان الأصفر خازن الغرفة والعضوين المتممين للمكتب الصناعيان عبد اللطيف كرنازي وعبد الجبار الدريعي وتمت المصادقة على القرار من قبل وزارة الصناعة على النتائج النهائية نهاية الأسبوع الماضي ليبدأ المجلس الجديد مهامه في خدمة الصناعيين والاقتصاد الوطني وتحمل مسؤولياته القانونية والإدارية .