أزمة فستان رانيا اليوسف الذي أثار قلق المصريين

جهينة نيوز

ظهرت الفنانة رانيا اليوسف في حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي بفستان أثار جدلا واسعا في مصر وقام مجموعة من المحاميين برفع دعوة ضد رانيا اليوسف بتهمة "الفعل العلني الفاضح والإساءة للمرأة المصرية".

مما اضطر رانيا لاصدار بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وقالت رانيا يوسف في بيانها "احتراماً لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذى ارتديته فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولي؛ أود ان أؤكد أننى لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين، ممن اعتبروا الفستان غير لائق".

وترى رانيا يوسف في بيانها أنه "من الممكن أن يكون خانني التقدير؛ حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى، ولم أكن أتوقع أن يثير كل هذا الغضب".

واعتبرت أن "آراء مصممي الأزياء ومتخصصي الموضة غالبا ما تؤثر علي قرارات اختيار الملابس، وقد يكونوا وضعوا في الاعتبار أننا في مهرجان دولي"، لتضيف بعدها بقولها: "لم أكن أتوقع كل ما حدث، وإن كنت أعلم لما ارتديت الفستان".

وتابعت: "هنا أكرر التأكيد على تمسكى بالقيم والأخلاق التى تربينا عليها في المجتمع المصري، والتي كانت وما تزال وستظل محل احترام".

واستكملت: "إنني إذ أعتز بكوني فنانة لها رصيد طيب وإيجابي لدى جمهوري؛ فإنني أتمنى من الجميع تفهم حسن نيتي وعدم رغبتي في إغضاب أي أحد وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع".

واختتمت: "كما أنني أعتز بانتمائي لنقابة الفنانين ولدورها التنويري وحمايتها للقيم ودفاعها عن الفن والفنانين"، حسب قولها.

في ردٍ لمصمم فستان رانيا، سوشا، قال إنه يرفض حملة الهجوم على الفنانة بسبب ارتدائها الفستان، موضحا "نفسي الناس تتطور، وأي فنانة تطلع على السجادة الحمراء هي عارفة بتعمل إيه".

وأضاف سوشي خلال مداخله هاتفيه له ببرنامج "صباح الورد" والمذاع على فضائية أنه لا يتحدث عن العادات والتقاليد ولكن ينبغي علينا أن نتطور في قراره أنفسنا كما فعلت لبنان.

وأوضح أن أزياء الفنانة رانيا يوسف جعلت الصحفيين والجميع يتحدثون عنها، لافتا إلى أن الفنانة "عملت الصح" بارتدائها الفستان بالمهرجان، متابعا: "اللي بيقولوا غلط على رانيا يوسف بيعملوا لايك على ليدي جاجا برضه.. شابوه رانيا يوسف والله".