بومبيو يتحدث عن علاقة ابن سلمان بمقتل خاشقجي!

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، إنه اطلع على كل معلومات المخابرات التي لدى الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأكد مجددا أنه لا يوجد دليل مباشر يربط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالواقعة.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة تلفزيون (سي.إن.إن) في بوينس آيرس على هامش قمة العشرين، "قرأت كل جزئية من معلومات المخابرات التي بحوزة الحكومة الأمريكية" بحسب رويترز.

وأضاف "عندما تم ذلك وعندما تكمل هذا التحليل لا يوجد دليل مباشر يربطه بقتل جمال خاشقجي. هذا بيان دقيق.. بيان مهم وبيان نعلنه اليوم".

وردا على سؤال عما إذا كانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلصت "بقدر عال من الثقة" إلى أن الأمير محمد الحاكم الفعلي للسعودية ضالع في القتل قال بومبيو "لا يمكن أن أعلق على أمور تتعلق بالمخابرات وما خلصت إليه سي.آي.إيه من نتائج".

وخلصت المخابرات المركزية الأمريكية في تقييم لها إلى أن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت في وقت سابق أنها وجهت اتهامات إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان خاشقجي اختفى، يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقب دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، لاستخلاص وثائق شخصية. وقالت الرياض إنه قتل بعد حقنه بمخدر وأنه تم تجزئة الجثة بعدها. وتقول أنقرة إن رواية الرياض حول القضية غير مقنعة.