الصين توافق على شراء كميات كبيرة من المنتجات الامريكية

جهينة نيوز

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض سارا ساندرس اليوم الأحد أن الصين وافقت على شراء كمية "بالغة الأهمية" من السلع الزراعية وغيرها من السلع من الولايات المتحدة للحد من الاختلالات التجارية.

وقالت ساندرس في بيان عقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس: "توافق الصين على شراء كمية كبيرة جدا. من المنتجات الزراعية والطاقة والصناعية وغيرها من المنتجات الأمريكية للحد من اختلال التوازن التجاري بين البلدين".

وجدير بالذكر أن زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين دخلت حيز التنفيذ في 6 تموز/يوليو الجاري.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 15 حزيران/يونيو الماضي، عن فرض رسوم استيراد بنسبة 25 بالمئة على الواردات من الصين، تقدر بـ50 مليار دولار سنويا.

وردت الصين بإعلانها فرض رسم استيراد بنسبة 25 بالمئة على سلع مستوردة من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دولار اعتبارا من 6 تموز/يوليو الجاري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 20تموز/يوليو الماضي، استعداده لفرض رسوم على البضائع المستوردة من الصين بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار، في حال استمرت الصين في رفع الرسوم على المنتجات الأمريكية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، أن الصين بدأت إجراءات في منظمة التجارة العالمية، بسبب عزم الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية جديدة على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا.

وجرت محادثات تجارية بين البلدين في الفترة ما بين 3-4 أيار/مايو الماضي، هي الأولى من نوعها منذ بدء التصعيد بينهما بسبب رسوم الاستيراد الأمريكية على الفولاذ والألمنيوم.