فوز صعب لريال مدريد على بلنسية

جهينة نيوز

قدم ريال مدريد عرضا غير مقنع جديد أمس السبت لكن سانده الحظ ليفوز 2-صفر على ضيفه بلنسية ويتقدم للمركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ويخفف من مشاكله الأخيرة.

وتقدم بطل أوروبا الذي تلقى خسارة مذلة 3-صفر على ملعب إيبار المتواضع الأسبوع الماضي، على بلنسية عندما حول لاعب الوسط دانييل فاس تمريرة داني كاربخال العرضية برأسه بالخطأ في مرماه بعد البداية بثماني دقائق بعدما فشل جابرييل باوليستا مدافع ارسنال السابق في التخلص من الخطورة، بحسب رويترز.

وهدد بلنسية الذي ودع دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، مرمى ريال مدريد ثلاث مرات في الشوط الثاني عندما فشل سانتي مينا وباوليستا في هز الشباك من محاولتين خطيرتين من داخل منطقة الجزاء.

وتصدى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لمحاولة مواطنه ميشي باتشواي زميله السابق في تشيلسي.

وقبل النهاية بسبع دقائق منح لوكاس فاسكيز فوزا مستحقا بالكاد لريال مدريد عندما ضاعف النتيجة عبر هجمة مرتدة قادها كاربخال.