تنسيقية أبو فرانسوا الباريسي تطالب برحيل ماكرون و الميليشيات الأمريكية الطائفية

جهينة نيوز:

رغم كل القمع الذي تمارسه شرطة النظام الفرنسي ضد الصحفيين و المحتجين السلميين لازالت الكاميرات و الهواتف الجوالة هي السلاح الذي يستعمله المتظاهرون الفرنسييون الذين قال عنهم ماكرون بأنهم ليسوا مسالمين رغم ان أياً من المتظاهرين لم يحمل مضادات دروع أو دبابات تم نقلها من ليبيا مثلاً, و لكن في جانب آخر و على صفحات التواصل الإجتماعي كان للسوريين مشاهدة أخرى للأحدث الفرنسية تنم عن السخرية من جهة و إستذكار الكذب الإعلامي الذي مارسه الغرب و منه فرنسا ضد سورية حين كانوا يصفون تنظيم جبهة النصرة المسلح بمضادات الدروع الفرنسية و الامريكية بأنهم متظاهرون سلمييون كنوع من محاولات رد الصاع للنظام الفرنسي.

و قد شغلت الأحداث الفرنسية السوريين على منصات التواصل الإجتماعي و قد رصدت جهينة نيوز عدداً من التعليقات الساخرة و الجادة و من أكثر ما كتبه السوريين..؟ متى سيظهر الجيش الفرنسي الحر و يحمي المتظاهرين من عصابات ماكرون و الميليشيات الأمريكية, في حين كتب ناشط آخر " تنسيقية باريس بقيادة أبو رولاند تعلن أن الجيش الفرنسي الحر يريد رحيل معكرون (في اشارة الى ماكرون) وتعديل الدستور وطرد الميليشيات الأمريكية", في حين لم تقتصر تعليقات السوريين على اللغة العربية بل تعدتها الى لغات أخرى و كتب أحدهم "ننتظر ظهور الجيش الفرنسي الحر و بدأ تدفق اللاجئيين الفرنسيين سنرحب بكم و لكن الرجاء أحضروا معكم نبيذ فرنسي".

و يذكر أن فرنسا تشهد إحتجاجات واسعه تطالب بدعم المشتقات النفطية و تحسين ضروف المعيشة في حين السلطات الفرنسية ترفض هذه المطالب رغم أن الأموال التي تنفقها على قواتها التي وضعتها بتصرف الامريكي في سورية و أفغانستان و العراق و غيرها كفيلة بحل مشكلة الفرنسيين, علماً بأن فرنسا دولة صناعية كبرى من الدول الثرية و لها حصة كبرى من الدخل العالمي و نسبة لعدد السكان فإن الدخل القومي الفرنسي يعادل أضعاف دخل عدة دول مجتمعه.