أبراج يوم الأحد 2018/12/2 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم١٢/٢: إيجابي، متحرك، سريع، صادق، متفائل، منفتح، محب للخير والعدل والتحرر من كل القيود، الأيام القادمة علاقة عاطفية جديدة للبعض، دعوة أو شكوى زواج للبعض، مشاريع جديدة تجارية أو عقارية عن طريق ميراث للبعض، قضايا قديمة تنتهي بإيجابية للبعض، زواج وشراكة حب للبعض، خروج عن المألوف ووقائع جديدة للبعض.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: يتركز اهتمامك على الشراكة تبحث عن قاسم مشترك مع شركاء عمل أو عاطفة، فترة متوترة قد تتورط في أزمة وتضطر إلى تغيير خط الأمور لا توجه انتقادات اليوم الخصم أقوى منك.

برج الثور: مهتم في تحقيق إنجازات لقاءات واجتماعات تحضر ورشة عمل تطلب مساعدة من حريص على عملك وابدأ باكرا، و لا تدخل في مواجهة مع زميل ولا تهمل صحتك.

برج الجوزاء: تشتد رغبتك في التقرب من أحبائك تعزز علاقتك معهم حاول تفهم وجهة نظرهم ولا تبالغ بطلباتك، تنمو علاقاتك وتزدهر وتثمر تحقق إنجاز وانتصار الحظ والنجاح الى جانبك.

برج السرطان: تهتم بأمور منزلية وعائلية لا تحاول فرض وجهة نظرك على أحد ، تدخل تعديل مطلوب على السكن تخصص فترة لا بأس فيها للاهتمام بمتطلبات العائلة مسؤولياتك كبيرة ارتباك وصعوبات ومصاريف منزلية.

برج الأسد: تنشط بسفر واتصالات كن أكثر صبر أثناء القيادة، وقت مناسب لاجتياز امتحان، تتمتع بطاقة فكرية وجسدية حركة ودبلوماسية انتبه على كلامك وقراراتك المهمة.

برج العذراء: تهتم بأمورك المالية فرص لمكسب مالي أو استرداد دين سابق، بالمقابل مصاريف زائدة ونفقات عائلية للبعض هدايا.

برج الميزان: تمتلك الكثير من الطاقة والنشاط قادر على إنجاز الكثير من الأعمال لا تتردد ولا تفرض وجهة نظرك، تحقق انتصارات وتظهر مزايا رائعة تلفت أنظار الجميع الفترة إيجابية على جميع الأصعدة استغلها.

برج العقرب: يسيطر التعب عليك تنجز ما بوسعك من عمل عاجل انتبه لصحتك ولا تنتظر جواب الظروف فارغة حتى وصول القمر لبرجك لا تتسرع الأمور للبعض تراجع صحي.

برج القوس: تنشط اجتماعيا تلتقي بالاصدقاء تشارك في مناسبة سعيدة تجنب انتقاد أحد الفرصة مناسبة لتكسب تأييد ومحبة وتطلب استشارة قدرتك عالية على التواصل البناء لقاءات ومعارف قديمة وجديدة.

برج الجدي: تركز اهتمامك على العمل مع مسؤولين تثبت جدارتك وتدفع بمصالحك، مسألة شخصية تسبب لك بعض القلق أمور عائلية لا تجازف باستقرارك المعنوي والشخصي حافظ على هدوئك وانتبه على سمعتك.

برج الدلو: تنشط بسفر واتصالات، انفراج في مسألة ضاغطة فترة جيدة ومنعشة للعلاقات وتحالفات وحركة بيع وشراء وأوراق معاملات انتبه على صحتك.

برج الحوت: مهتم بشراكتك المالية فرص ومكاسب ماليةو تعويضات، اسرع في تصحيح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين لا تسمح للخلافات تتأزم وعبر عن رأيك لكن دون استفزاز أحد للبعض مرافقة مريض.