5 مليمتر مربع من الصخور تباع بمبلغ خيالي... ما هي طبيعتها

جهبنة نيوز:

بيعت ثلاث شظايا صخور جلبتها مهمة فضاء سوفيتية من القمر عام 1970 مقابل 855 ألف دولار، في مزاد أقيم في نيويورك، أمس الخميس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دار مزادات "سوذبيز" القول، إن "الصخور القمرية هي الشيء القمري الموثق الوحيد المعروف أنه مملوك لشخص".

وذكرت أن جامع مقتنيات أمريكي، لم يتم الكشف عن هويته، عرض الصخور للبيع بعد أن كان قد اشتراها في مزاد عام 1993 مقابل 442 ألف و500 دولار.

وذكرت دار المزادات أن المشتري، في مزاد يوم الخميس، هو جامع مقتنيات أمريكي آخر، لكن لم تكشف اسمه.

كانت سوذبيز قالت قبل المزاد إن الشظايا الصخرية التي تتراوح أحجامها بين حوالي (ملليمترين × ملليمترين) و(ملليمتر × ملليمتر) قد تجلب ما يصل إلى مليون دولار.

وأوضحت أنها كانت مملوكة في الأصل لنينا إيفانوفنا كوروليوفا، وهي أرملة مدير برنامج الفضاء السوفيتي السابق سيرغي بافلوفيتش كوروليوف. وأهديت الشظايا لها اعترافا بإسهامات زوجها في برنامج الفضاء، لافتة إلى أن الشظايا جلبها مسبار الفضاء لونا-16 في سبتمبر/ أيلول عام 1970