معلومات مفاجئة عن الصاروخ السوري الذي سقط في الجولان المحتل

جهينة نيوز:

نشرت صفحات صهيونية صور لبقايا الصاروخ السوري الذي سقط في الجولان المحتل, و تابع الكثير من المراقبين العسكريين صور الصاروخ و من خلال الصور المنشورة أجمع الكثير من المراقبين العسكريين على أن الصاروخ الذي تم عرض صورته (الصورة المرفقة) هو صاروخ طراز " 9М317".

و الصاروخ " 9М317" يعتبر من الصواريخ المثيرة جداً حيث أنه متعدد المهام و يعتبر من أكثر المضادات الجوية تقدماً بكونه قادر على ضرب أهداف أرضية و ضرب رادارات فضلاً عن إسقاط صواريخ و صواريخ كروز و طائرات و مروحيات و صولاً للصواريخ المضادة للسفن و التي تحلق على ارتفاع خمسة أمتار.

إستعمال هذا النوع من الصواريخ التي يتم إطلاقها من منظومة بوك ام-2 بدفع للتسائل هل قامت سورية عبر المضاد الجوي بضرب هدف حساس للإحتلال الإسرائيلي..؟

و يذكر أن حزب الله إستعمل إسلوب جعل العدو يدفع الثمن قبل عدوان العام 2006 حيث كان يحسب خبراء حزب الله مسار قذيفة المدفعية المضادة للطائرات و حين تمر طائرة صهيونية يقوم بفتح نيران المضادات من عيار 23 ملم بإحداثيات تجعل المقذفات تسقط في مستوطنات العدو الصهيوني, و في حال إعتمدت سورية ذات الطريقة فيمكن القول أن القوات السورية و بعد تحرير القنيطرة و ريف درعا أصبحت ترد على الغارات و هي متفرغة لقتال الارهابيين و دون الحاجة لإعادة نشر قوات.

و يذكر أن الصاروخ مداه ضد الطائرات 42 كلم و ضد الأهداف الباليستية 20 كلم و ضد الاهداف البحرية 25 كلم و 15 كلم ضد الأهداف الأرضية و الرادارات و ذلك بحسب المعلومات المتوفرة