الاسطول البحري الايراني يعرض مدمرة شبح لا يرصدها الرادار

جهينة نيوز:

انضمت المدمرة "سهند" المصنعة بالكامل في ايران والتي لا يرصدها الرادار الى الاسطول البحري للجيش الايراني في مراسم خاصة جرت صباح اليوم السبت في بندرعباس جنوب ايران.

وتم تصميم وتصنيع المدمرة "سهند" التي تعد المدمرة الوطنية الاكثر تطورا في منطقة الشرق الاوسط على يد الخبراء الشباب في القوة البحرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وجرى الاعتماد على الخبرة الوطنية في القوة البحرية في صنع هذه المدمرة التي تمتلك امكانيات اكبر من حيث المعدات وتنفيذ العمليات مقارنة مع المدمرة "جماران" و ذلك بحسب ما أفادت به وكالة فارس.

وتحظى المدمرة "سهند" بقدرات هجومية ودفاعية بنحو الضعف بالمقارنة مع ما تحظى به المدمرة "جماران"، ومن مميزاتها تحديث منصات اطلاق الطوربيدات وانواع القذائف المضادة للجو والسطح والمنظومات الصاروخية "سطح -سطح-" و"سطح -جو" ومنظومات الدفاع النقطي والمنظومات المضادة للبحر وامكانية التخفي عن الرادار وزيادة المدى العملاني والقدرة العالية على المناورة.

ومن الميزات الاخرى للمدمرة "سهند" مقارنة مع المدمرة "جماران"؛ زيادة عدد المحركات اذ تمتلك 4 محركات قوية جدا.

وتمتلك المدمرة "سهند" هيكلية قوية جدا وقادرة على التخفي عن الرادار وزيادة مساحة التحليق للمروحيات من على سطحها، وهي قادرة على الابحار بمعية سفينة لوجستية في البحار البعيدة والمياه الهائجة.