تفاصيل جديدة و مثيرة عن ليلية العدوان الاسرائيلي على سورية

جهينة نيوز:

كشفت تقارير إعلامية عن أن الهجوم الذي شنته قوات معادية على الجنوب السوري كان هجوم من جيش الإحتلال الصهيوني بواسطة صواريخ لورا أرض-أرض بعيدة المدى و ليس عبر غارات جوية.

هذا و يعتقد أن الهجوم الذي تزامن مع وصول الإسطول الأمريكي الى شرق المتوسط هدفه الرئيسي تشغيل نظم تعطيل محدد المواقع الأمريكي جي بي اس حيث ان صاروخ لورا يعمل على نظام جي بي اس الامريكي, و لهذا السبب شن العدو الصهيوني هجوم غزير بهدف دفع سورية أو روسيا لتشغيل نظم التشويش الإلكتروني لمصلحة خبراء أمريكيين, أو للكشف عن وجود مثل هذه النظم جنوب سورية, و لكن تمكنت الدفاعات السورية من إسقاط جميع الصواريخ بواسطة مضادات ارضية.

و يذكر أن صاروخ لورا الذي مداه 400 كلم بدأت إختباراته قبل حوالي 15 عاماً و لا تزال الاختبارات قائمة عليه حتى الآن حيث أن تطويره لايزال قائم و قد فشل الصاروخ للمرة الثانية في تجاوز الدفاعات السورية.