وزير خارجية فلسطين: تم إحباط محاولات تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن وفد فلسطين المشارك في مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومؤتمر استعراض سير العمل باتفاقية الأسلحة الكيميائية في لاهاي نجح في إحباط المحاولات الأمريكية لتسييس عمل المنظمة والتشكيك في عضوية دولة فلسطين.

وقال المالكي إن وفد فلسطين شارك في المؤتمر الذي اختتمت أعماله في لاهاي أمس لأول مرة كدولة طرف وكامل العضوية في المنظمة.

وشدد المالكي على أن الوفد الفلسطيني رفض المحاولة الأمريكية لإضافة بند في التقرير الختامي يشكك بعضوية دولة فلسطين في المنظمة مدعوما بالغالبية العظمى من الدول الأعضاء التي دافعت عن حق دولة فلسطين بالتمثيل المتساوي أسوة بباقي الدول الأعضاء التي عبرت عن استيائها الشديد من التصرفات الأمريكية التي أدت إلى تعطيل أعمال المؤتمر لعدة أيام.

وأوضح المالكي أن الوفد الفلسطيني أكد في المؤتمر أن عضوية دولة فلسطين في المنظمات الدولية ومكانتها الأممية حقيقة وعلى الدول أن تتعايش مع هذا الواقع القانوني والسياسي والدبلوماسي واحترام مبدأ السيادة المتساوية للدول .

وبين المالكي أن وفد دولة فلسطين سيعمل على ضرورة مساءلة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال على استخدامها أسلحة كيميائية ضد أبناء الشعب الفلسطيني لافتا إلى إمكانية الطلب من المنظمة إرسال خبراء للكشف عن أي مواد كيميائية محظورة بناء على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للأسلحة الكيميائية في أرض دولة فلسطين المحتلة.